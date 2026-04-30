Российского медика будут судить за то, что пациент не выжил после МРТ

В Приморье медика будут судить за то, что пациент не выжил после МРТ
В Приморье перед судом предстанет медик, по вине которого 87-летний пациент не выжил после МРТ. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в июле прошлого года в городе Артёме. Пожилой мужчина обратился в диагностический центр для проведения МРТ. При этом у него имелся кардиостимулятор.

Вопреки правилам безопасности, медик проигнорировала обязательные процедуры. Она не опросила клиента, не изучила документы на электронное устройство и допустила пенсионера к исследованию. В результате во время процедуры мощное магнитное поле нарушило работу стимулятора и у пациента резко развилась острая сердечная недостаточность. Спасти его не удалось.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ в отношении медработницы передано в суд для рассмотрения по существу.

