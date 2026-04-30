Россиян предупредили о непредсказуемой ситуации на границе Франции

Посол Мешков: ситуация на границе Франции для россиян может быть непредсказуемой
Ситуация на границе Франции для россиян может быть непредсказуемой, так как они рискуют столкнуться с проблемами на паспортном контроле и таможне. Об этом журналистам РИА Новости сообщил посол РФ в республике Алексей Мешков.

«Достаточно непредсказуемая может возникать ситуация при пересечении французской границы. Это могут быть удлиненное время прохождения паспортного контроля, таможенные вопросы», — отметил он.

По словам дипломата, также продолжают действовать введенные Европейским союзом (ЕС) ограничения на количество вещей, которые можно вывозить из Франции в РФ. В связи с этим к багажу россиян могут предъявлять претензии, пояснил Мешков.

21 апреля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас провела пресс-конференцию в Люксембурге. Во время мероприятия она рассказала, что главы внешнеполитических ведомств стран-членов договорились к саммиту в июне подготовить запрет на въезд в региональное содружество для военнослужащих Вооруженных сил РФ, принимавших участие в боевых действиях на Украине.

Ранее в РФ рассказали, закроют ли въезд для европейцев в ответ на ужесточение правил выдачи Шенгенских виз.

 
