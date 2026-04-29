Девушка расправилась с возлюбленным за отказ пойти в бар в пятницу вечером

В США девушка заколола ножом своего возлюбленного, который отказался пойти с ней в бар, сообщает WISN.

Инцидент произошел 24 апреля в округе Вокешо, штат Висконсин. 27-летняя Микайла Клот нанесл тяжелое ранение своему парню 25-летнему Лукасу Рошу после ссоры из-за ужина. Пара встречалась около трех лет.

В пятницу вечером Рош принес куриные ножки и специи для аэрогриля, но Клот хотела пойти в бар. Спор перерос в конфликт, и девушка ударила его ножом в грудь. Рош попал в больницу, спасти его не удалось.

На допросе Клот заявила, что партнер ее «раздражал». Неделей ранее потерпевший жаловался домовладельцу на ее укусы, просил записать его полное имя на случай беды.

В суде отец жертвы назвал девушку «монстром». Клот взяли под стражу, ей грозит пожизненное лишение свободы.

