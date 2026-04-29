Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Девушка расправилась с возлюбленным за отказ пойти в бар в пятницу вечером

Американка заколола ножом бойфренда, который хотел поужинать дома
РИА «Новости»

В США девушка заколола ножом своего возлюбленного, который отказался пойти с ней в бар, сообщает WISN.

Инцидент произошел 24 апреля в округе Вокешо, штат Висконсин. 27-летняя Микайла Клот нанесл тяжелое ранение своему парню 25-летнему Лукасу Рошу после ссоры из-за ужина. Пара встречалась около трех лет.

В пятницу вечером Рош принес куриные ножки и специи для аэрогриля, но Клот хотела пойти в бар. Спор перерос в конфликт, и девушка ударила его ножом в грудь. Рош попал в больницу, спасти его не удалось.

На допросе Клот заявила, что партнер ее «раздражал». Неделей ранее потерпевший жаловался домовладельцу на ее укусы, просил записать его полное имя на случай беды.

В суде отец жертвы назвал девушку «монстром». Клот взяли под стражу, ей грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее мать услышала планы на будущее сына и напала на него с ножом.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!