Сталкер во второй раз поджег машину петербурженки, которую она взяла в кредит

В Петербурге сталкер поджег машину жертвы, предложил помочь и сжег ее полностью

В Санкт-Петербурге сталкер дважды поджигал машину бывшей девушки. Об этом сообщает 78.ru

Первый инцидент произошел 22 апреля. 35-летняя петербурженка обратилась в полицию и заявила, что 27-летний бывший партнер угнал у нее автомобиль Volkswagen Golf и перестал выходить на связь. Оказалось, что мужчина разбил заднее стекло машины и поджег салон, причинив ущерб на 740 тыс. рублей.

Как рассказала телеканалу Кристина (имя изменено), сначала Василий поджег ее автомобиль, но затем предложил загладить вину. Брат пиромана также организовал ремонт транспортного средства и уже приступил к работе, но мужчина решил довести начатое до конца.

Оставшись один, Василий облил авто горючим и поджег. По словам потерпевшей, это произошло вскоре после звонка следователя о возбуждении дела.

Подозреваемый, вероятно, также узнал об этом, совершил повторный поджог и скрылся.

Теперь Кристине предстоит три года выплачивать кредит за уничтоженный автомобиль.

Ранее сталкер преследовал россиянку и изнасиловал ее, ворвавшись к ней домой.