«Книжный поезд» и «Ойно Фест» вошли в число проектов-победителей конкурса ПФКИ

Президентский фонд культурных инициатив поддержит 725 проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий по итогам второго грантового конкурса 2026 года. Общий объем финансирования составит 4 млрд 166 млн рублей, уточнили в пресс-службе фонда.

Уточняется, что проекты-победители представляют 87 регионов России и были отобраны по итогам независимой экспертизы.

Как отметил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, уровень софинансирования инициатив второй конкурс подряд превышает объем государственных средств и в текущем отборе составил 131%. По его словам, победители планируют привлечь дополнительно 5,46 млрд рублей внебюджетных средств.

Он также сообщил, что более 1,5 млрд рублей будет направлено на проекты, связанные с тематикой специальной военной операции, а также на инициативы, приуроченные к Году единства народов России и 150-летию Союз театральных деятелей России.

Глава фонда Роман Карманов отметил, что среди лидеров по количеству поддержанных проектов — регионы Урала, Приволжья, Сибири и центральной части страны. В числе субъектов с наибольшим числом победителей — Москва, Петербург, Нижегородская и Белгородская области, а также Удмуртия.

Большинство победивших инициатив представлено некоммерческими организациями — они составляют 57% от общего числа проектов.

Среди поддержанных инициатив — иммерсивная выставка «Наследие. Театр. Великие», которая пройдет в Национальном центре «Россия», а также литературная премия «Слово».

Также в регионах состоится серия книжных фестивалей «Читающая Россия», а культурно-просветительский проект «Книжный поезд» охватит Санкт-Петербург, Москву, Нижний Новгород, Казань, Ульяновск, Волгоград и Сочи.

Кроме того, в Белгороде пройдет международный скульптурный симпозиум «Отражение», а в Мордовии — конкурс «Семейная столица России».

В числе других проектов — инициатива «Третье счастье», направленная на популяризацию многодетных семей.

Отдельный блок проектов будет реализован в рамках Года народного единства, включая инициативы «Многонациональный ковер России», «Ойно Фест» и «Этномост России».