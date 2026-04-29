Альфа-Банк проведет международный фестиваль искусств

Альфа-Банк объявил о старте продаж билетов на Международный фестиваль искусств «Человек Альфа/ALFA HUMAN». Мероприятие пройдет в Нижнем Новгороде с 20 по 31 мая при поддержке правительства региона, сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что фестиваль задуман как междисциплинарная платформа, объединяющая музыку, визуальные искусства, науку и современные технологии. В нем примут участие ведущие представители российской и мировой академической сцены, в том числе Теодор Курентзис, Хибла Герзмава, Борис Березовский, Филипп Чижевский и Дмитрий Синьковский.

Концепция и ключевые идеи фестиваля были представлены на пресс-конференции в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Сообщается, что визуальная концепция проекта вдохновлена творчеством Эрика Булатова.

Как отметил старший вице-президент, директор по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов Альфа-Банка Тимур Зулкарнаев, фестиваль станет новым этапом работы с культурной повесткой и площадкой для международного диалога, в котором примут участие артисты более чем из 10 стран.

Замглавы Нижегородской области Олег Беркович добавил, что проект объединит искусство, науку и новаторство, а город на время фестиваля превратится в масштабное культурно-просветительское пространство.

В частности, в рамках фестиваля в городе заработают свыше 10 площадок, часть из них будет интегрирована в городскую среду. В частности, запланированы выступления на Чкаловской лестнице, а также на Стрелке.

В компании добавили, что продажи билетов на фестиваль стартуют 29 апреля: в течение первых пяти дней они будут доступны клиентам банка через сервис «Альфа-Афиша», после чего поступят в открытую продажу. Для премиальных клиентов предусмотрены специальные форматы участия.