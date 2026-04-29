Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Альфа-Банк проведет международный фестиваль искусств

Фестиваль искусств «Человек Альфа/ALFA HUMAN» пройдет в Нижнем Новгороде в мае
Yulia_B/Shutterstock/FOTODOM

Альфа-Банк объявил о старте продаж билетов на Международный фестиваль искусств «Человек Альфа/ALFA HUMAN». Мероприятие пройдет в Нижнем Новгороде с 20 по 31 мая при поддержке правительства региона, сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что фестиваль задуман как междисциплинарная платформа, объединяющая музыку, визуальные искусства, науку и современные технологии. В нем примут участие ведущие представители российской и мировой академической сцены, в том числе Теодор Курентзис, Хибла Герзмава, Борис Березовский, Филипп Чижевский и Дмитрий Синьковский.

Концепция и ключевые идеи фестиваля были представлены на пресс-конференции в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Сообщается, что визуальная концепция проекта вдохновлена творчеством Эрика Булатова.

Как отметил старший вице-президент, директор по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов Альфа-Банка Тимур Зулкарнаев, фестиваль станет новым этапом работы с культурной повесткой и площадкой для международного диалога, в котором примут участие артисты более чем из 10 стран.

Замглавы Нижегородской области Олег Беркович добавил, что проект объединит искусство, науку и новаторство, а город на время фестиваля превратится в масштабное культурно-просветительское пространство.

В частности, в рамках фестиваля в городе заработают свыше 10 площадок, часть из них будет интегрирована в городскую среду. В частности, запланированы выступления на Чкаловской лестнице, а также на Стрелке.

В компании добавили, что продажи билетов на фестиваль стартуют 29 апреля: в течение первых пяти дней они будут доступны клиентам банка через сервис «Альфа-Афиша», после чего поступят в открытую продажу. Для премиальных клиентов предусмотрены специальные форматы участия.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!