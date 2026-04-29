Россиянам рассказали, почему может болеть левый бок

Хирург Умнов: правый бок может болеть из-за вздутия кишечника
Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения, врач-хирург Александр Умнов в разговоре с «Газетой.Ru» перечислил основные причины появления болезненных ощущений в левом и в правом боках. По словам эксперта, боль может быть симптомом заболеваний органов брюшной полости.

«Когда болит правый бок, первая мысль — вздутие кишечника из-за газов или синдром раздраженного кишечника. Одна из основных, но неочевидных опасностей в этом случае — камни в желчном пузыре. Характерные признаки: боль усиливается через час после еды, особенно жирной, иррадиирует в правую лопатку и плечо, сопровождается горечью во рту и тошнотой. Если произойдет закупорка желчного протока, развивается механическая желтуха, которая может привести к летальному исходу. Не всегда можно распознать правостороннюю нижнедолевую пневмонию — в этом случае воспаление легких раздражает диафрагму, и боль часто ощущается в правом боку, имитируя аппендицит или желчную колику. Характерные сопутствующие признаки: температура, кашель, и одышка. Причиной болей в правом боку в области правого подреберья может стать опоясывающий герпес. Также боли в правом боку могут быть проявлением почечной колики — когда камень идет по мочеточнику, нарушая отток мочи, возникают сильнейшие боли в правом боку и пояснице», — отметил эксперт.

Умнов назвал причины появления болезненных ощущений в левом боку.

«Причина боли в левом боку обычно — язва, эрозия желудка или двенадцатиперстной кишки, а также заболевание поджелудочной железы, но не всегда. Главная неочевидная угроза — сердечно-сосудистые катастрофы: инфаркт миокарда, особенно нижней или задней стенки сердца, который может проявляться болью не за грудиной, а в левом подреберье или эпигастрии. Если такая боль сопровождается слабостью, холодным потом, одышкой, чувством нехватки воздуха или иррадиирует в левую руку, челюсть — необходима экстренная электрокардиограмма. Угрозой при боли в левом боку могут быть также увеличение или инфаркт селезенки, или диафрагмальная грыжа — боль возникает при прохождении пищи через диафрагму. Неочевидные причины боли в правом или левом боку — межреберная невралгия: боль при этом острая, пронизывающая, усиливается при вдохе, движении или кашле, а также воспаление яичников», — заключил он.

