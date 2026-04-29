В России создадут проект для популяризации музейной культуры

Российский фонд прямых инвестиций запустит проект «Позитивная культура»
Российский фонд прямых инвестиций планирует запустить проект «Позитивная культура». Об этом cообщил специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на марафоне «Знание.Первые».

Дмитриев подчеркнул, что впервые раскрыл планы о запуске проекта.

«Проект «Позитивная культура» создан по аналогии с «позитивным предпринимательством». В его рамках мы будем поддерживать молодежные клубы, которые будут формироваться, в том числе с использованием потенциала ведущих музеев страны», — рассказал Дмитриев.

Он добавил, что музейная культура является важным элементом формирования мировоззрения молодежи, и призвал молодых людей больше узнавать о культурном наследии, посещать музеи и заниматься культурой.

 
