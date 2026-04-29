В России создадут проект для популяризации музейной культуры

Российский фонд прямых инвестиций планирует запустить проект «Позитивная культура». Об этом cообщил специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на марафоне «Знание.Первые».

Дмитриев подчеркнул, что впервые раскрыл планы о запуске проекта.

«Проект «Позитивная культура» создан по аналогии с «позитивным предпринимательством». В его рамках мы будем поддерживать молодежные клубы, которые будут формироваться, в том числе с использованием потенциала ведущих музеев страны», — рассказал Дмитриев.

Он добавил, что музейная культура является важным элементом формирования мировоззрения молодежи, и призвал молодых людей больше узнавать о культурном наследии, посещать музеи и заниматься культурой.