В Башкирии обсудили меры повышения рождаемости

Башкирия добавит в программу повышения рождаемости до 2030 года 26 новых мероприятий. Об этом стало известно на проектно-аналитической сессии правительства региона и Агентства стратегических инициатив (АСИ), посвященной поддержке семьи, рождаемости и многодетности.

Среди уже запланированных нововведений — «сертификаты молодоженов», курсы по охране репродуктивного здоровья для старшеклассников и студентов, развитие пунктов проката вещей для детей, поддержка студенческих семей, развитие системы комнат матери и ребенка и групп кратковременного пребывания детей. Также запланированы введение формата «одного окна» в образовательных организациях, продвижение семейных ценностей и проведение Форума клубов молодых семей.

По словам главы региона Радия Хабирова, для преодоления тренда снижения рождаемости необходимо сделать республику привлекательным регионом, в котором хочется жить, создавать семью и воспитывать детей.

«Мы занимаемся этим каждый день — укрепляем экономику и социальную сферу, строим нужные нашим жителям объекты, благоустраиваем территории. Важно продолжать поддержку многодетных родителей и повышать их статус. Обратить внимание на молодых людей, которые только вступают в брак, создавать условия для студенческих семей», — написал Хабиров в своей группе в мессенджере Макс.

При этом губернатор отметил, что впереди — большая системная работа, результаты которой будут видны на длинном горизонте.

«Только деньгами проблему не решить. Демография — это комплексная проблема, и важно, чтобы идеология семейственности пронизывала все сферы нашей жизни», — подчеркнула председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

По словам сенатора, на следующем заседании совета по реализации демографической, семейной политики, который пройдет в Кремле, будут обсуждаться меры корпоративной поддержки.

Уточняется, что программа включает чествование семейных династий, гибкий рабочий график и выплату 1 млн рублей при рождении ребенка, которая не облагается налогом для предприятий. Под этими предложениями поставили подписи представители более 120 крупных российских корпораций.

Сообщается, что на данный момент в Башкирии зарегистрировано свыше 74 тыс. многодетных семей. По их количеству республика занимает первое место в ПФО и седьмое в России. Всего же государственные меры поддержки получают более 200 тыс. семей.

Кроме того, за последние два года в регионе открылось 15 новых женских консультаций, в планах открыть еще семь. Для семей с детьми строятся детские сады и школы. Также в перинатальных центрах внедряются передовые технологии выхаживания новорожденных, а республиканские медики отчитались о достижении максимальной эффективности лечения бесплодия методом ЭКО.