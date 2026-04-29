В России подвели итоги второго сезона олимпиады школьников по предпринимательству

Более 12 тыс. школьников приняли участие в олимпиаде по предпринимательству

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации совместно с Сбером подвело итоги региональных финалов второго сезона Всероссийской олимпиады школьников по предпринимательству. Заключительные этапы прошли в апреле в восьми городах России, сообщила пресс-служба Сбера.

Уточняется, что в 2025/2026 учебном году проект объединил более 12,7 тыс. учащихся 9-11 классов со всей страны.

По итогам отбора свыше 400 школьников вышли в региональные финалы, которые состоялись на площадках ведущих вузов в Ростове-на-Дону, Пятигорске, Тюмени, Томске, Самаре, Хабаровске, Петербурге и Москве, а также в центральном аппарате министерства.

На протяжении нескольких месяцев участники проходили тестирование на предпринимательские компетенции, изучали образовательные курсы, решали бизнес-кейсы и разрабатывали собственные проекты.

В финале школьники объединялись в команды и дорабатывали идеи под руководством наставников, после чего представляли их экспертному жюри.

Как отметила заместитель министра науки и высшего образования России Ольга Петрова, олимпиада позволяет школьникам получить первый практический опыт предпринимательства и развивать навыки командной работы. По ее словам, выявление талантливых участников и поддержка их инициатив является важной частью подготовки кадров для инновационной экономики.

По итогам девяти региональных финалов определены 27 команд-победителей. Они получат до 10 дополнительных баллов при поступлении более чем в 50 российских вузов, а также возможность пройти специальные образовательные программы и продолжить развитие проектов в молодежных акселераторах Сбера.

Управляющий директор-руководитель дирекции развития стартап-экосистемы и открытых инноваций Сбербанка Наталья Магидей подчеркнула, что участники олимпиады осваивали современные технологические инструменты, включая решения на базе искусственного интеллекта, в том числе GigaChat.

Завершающим событием сезона стал круглый стол в Минобрнауки России с участием представителей вузов, бизнеса и органов власти, где были подведены итоги и определены направления дальнейшего развития проекта.