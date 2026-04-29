Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В России подвели итоги второго сезона олимпиады школьников по предпринимательству

taka1022/Shutterstock/FOTODOM

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации совместно с Сбером подвело итоги региональных финалов второго сезона Всероссийской олимпиады школьников по предпринимательству. Заключительные этапы прошли в апреле в восьми городах России, сообщила пресс-служба Сбера.

Уточняется, что в 2025/2026 учебном году проект объединил более 12,7 тыс. учащихся 9-11 классов со всей страны.

По итогам отбора свыше 400 школьников вышли в региональные финалы, которые состоялись на площадках ведущих вузов в Ростове-на-Дону, Пятигорске, Тюмени, Томске, Самаре, Хабаровске, Петербурге и Москве, а также в центральном аппарате министерства.

На протяжении нескольких месяцев участники проходили тестирование на предпринимательские компетенции, изучали образовательные курсы, решали бизнес-кейсы и разрабатывали собственные проекты.

В финале школьники объединялись в команды и дорабатывали идеи под руководством наставников, после чего представляли их экспертному жюри.

Как отметила заместитель министра науки и высшего образования России Ольга Петрова, олимпиада позволяет школьникам получить первый практический опыт предпринимательства и развивать навыки командной работы. По ее словам, выявление талантливых участников и поддержка их инициатив является важной частью подготовки кадров для инновационной экономики.

По итогам девяти региональных финалов определены 27 команд-победителей. Они получат до 10 дополнительных баллов при поступлении более чем в 50 российских вузов, а также возможность пройти специальные образовательные программы и продолжить развитие проектов в молодежных акселераторах Сбера.

Управляющий директор-руководитель дирекции развития стартап-экосистемы и открытых инноваций Сбербанка Наталья Магидей подчеркнула, что участники олимпиады осваивали современные технологические инструменты, включая решения на базе искусственного интеллекта, в том числе GigaChat.

Завершающим событием сезона стал круглый стол в Минобрнауки России с участием представителей вузов, бизнеса и органов власти, где были подведены итоги и определены направления дальнейшего развития проекта.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!