В Госдуме предложили обязать предприятия самостоятельно защищаться от БПЛА

Энергетические компании и системообразующие предприятия должны создать собственные вооруженные подразделения, чтобы наряду с Минобороны защищать свои объекты от налетов беспилотников. Таким мнением в разговоре с «Газетой.Ru» поделился руководитель «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов.

«В конце марта вступил в силу долгожданный закон, который разрешает частным охранным организациям получать стрелковое оружие для защиты критически важных объектов от беспилотников. Наша партия неоднократно выступала с такой инициативой, и теперь у компаний ТЭК есть все возможности, чтобы вместе с подразделениями Минобороны отражать атаки киевского режима», — сказал он.

Миронов считает, что у компаний должно быть не право на защиту, а обязанность защищать свои объекты.

«Глава государства поручил усилить охрану участников избирательного процесса. Для Минобороны это будет безусловный приоритет. В связи с этим задача руководства компаний ТЭК и других системообразующих предприятий обеспечить надежную защиту своих объектов. Я призываю правительство дать им прямое указание и оперативно принять необходимые подзаконные акты. Компании должны не просто иметь право на защиту, а обязанность. Все это надо было сделать еще вчера, но еще важнее обойтись без волокиты и вранья сегодня, чтобы провести выборы и минимизировать экономический и экологический ущерб от нападений врага», — заключил депутат.

Ранее в Перми появились «черные облака» после атаки ВСУ на промышленную площадку.