Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Госдуме предложили обязать предприятия самостоятельно защищаться от БПЛА

Миронов: предприятия должны создать собственные подразделения для защиты от дронов
Энергетические компании и системообразующие предприятия должны создать собственные вооруженные подразделения, чтобы наряду с Минобороны защищать свои объекты от налетов беспилотников. Таким мнением в разговоре с «Газетой.Ru» поделился руководитель «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов.

«В конце марта вступил в силу долгожданный закон, который разрешает частным охранным организациям получать стрелковое оружие для защиты критически важных объектов от беспилотников. Наша партия неоднократно выступала с такой инициативой, и теперь у компаний ТЭК есть все возможности, чтобы вместе с подразделениями Минобороны отражать атаки киевского режима», — сказал он.

Миронов считает, что у компаний должно быть не право на защиту, а обязанность защищать свои объекты.

«Глава государства поручил усилить охрану участников избирательного процесса. Для Минобороны это будет безусловный приоритет. В связи с этим задача руководства компаний ТЭК и других системообразующих предприятий обеспечить надежную защиту своих объектов. Я призываю правительство дать им прямое указание и оперативно принять необходимые подзаконные акты. Компании должны не просто иметь право на защиту, а обязанность. Все это надо было сделать еще вчера, но еще важнее обойтись без волокиты и вранья сегодня, чтобы провести выборы и минимизировать экономический и экологический ущерб от нападений врага», — заключил депутат.

Ранее в Перми появились «черные облака» после атаки ВСУ на промышленную площадку.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!