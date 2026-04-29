Эксперт РОЦИТ прокомментировал скрытую слежку западных платформ за пользователями

Для глобальных платформ персональные данные — основа рыночной власти, а значит, соблазн обходить ограничения будет сохраняться всегда. Об этом заявил председатель комиссии РОЦИТ по облачным технологиям, хостингу и информационной безопасности Михаил Шурыгин, комментируя данные независимого аудита webXray, показавшего, что Google, Microsoft и Meta (признана в России экстремистской и запрещена) продолжают устанавливать рекламные и идентификационные cookies даже в тех случаях, когда пользователь явно отказался от отслеживания.

«Этот кейс еще раз подтверждает простую мысль: данные сегодня — это стратегический ресурс, сопоставимый по значению с сырьем или финансовой инфраструктурой. Именно поэтому государства все чаще рассматривают оборот данных не как вопрос удобства маркетинга, а как вопрос цифрового суверенитета, экономической безопасности и защиты граждан», — считает Шурыгин.

В свою очередь, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Малькевич отметил, что на фоне сложившейся ситуации ужесточение Россией подхода к зарубежным аналитическим компания и ограничение их работы абсолютно логичны.

«Меря позволяют предотвратить вывоз и обработку чувствительных массивов информации. Когда данные о поведении пользователей, внутренней активности бизнеса и потребительских паттернах уходят во внешние системы, это уже не просто маркетинг, это инфраструктурный и политический риск», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что аудиторы webXray установили, что Google игнорировал отказы пользователей от отслеживания в 87% случаев, Microsoft — в 50%, а Meta — в 69%, причем в последнем случае код отслеживания загружается даже без проверки такого сигнала. По сути, пользователю демонстрируется лишь иллюзия выбора: интерфейс позволяет нажать «отказаться», но фактическая передача рекламных идентификаторов и работа трекинговых механизмов продолжаются.