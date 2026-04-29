Победитель чемпионата инвесторов от Сбера получит 7 млн рублей

В «СберИнвестициях» стартовал турнир для инвесторов
«СберИнвестиции» запустили чемпионат для инвесторов «Биржевая гонка», в котором участникам необходимо будет опередить других участников по доходности портфеля, сообщает пресс-служба Сбера.

Чемпионат пройдет в четыре этапа и завершится в конце 2026 года, а общий призовой фонд составит 41 млн рублей.

Принять участие в чемпионате смогут все клиенты «СберИнвестиций» с брокерским счетом от тысячи рублей.

Сначала участников распределят по трем лигам в зависимости от баланса счета. Внутри каждой лиги будут сформированы небольшие группы, в которых тоже можно будет побороться за победу.

Главный победитель турнира получит 7 млн рублей.

Как отметил управляющий директор брокерского бизнеса «СберИнвестиций» Станислав Портненко, с каждым годом к «Биржевой гонке» присоединяются все больше новых участников.

«Вне зависимости от опыта и стратегий, которые они применяют, все они борются за титул самого успешного инвестора. В этот раз соревнование будет еще интереснее, ведь мы подготовили в десять раз больше призов и дополнительно разыграем среди участников тысячи акций Сбера», — сказал он.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!