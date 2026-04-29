«Рувики» приняла участие в российском интернет-форуме

В «Рувики» рассказали о работе смешанной команды из людей и ИИ-агентов
Пресс-служба «Рувики»

Интернет-энциклопедия «Рувики» приняла участие в XXX Российском интернет-форуме (РИФ-2026) и представила брендированную зону с интерактивным ИТ-квизом, сообщает пресс-служба интернет-энциклопедии.

В брендированной зоне участники квиза могли проверить свои знания, получить призы и узнать о возможностях энциклопедии.

В рамках деловой программы форума представители «Рувики» приняли участие в конференции «Технологический ландшафт 2026-2030: от ИТ-инфраструктуры к экономике агентов», на которой обсуждались вопросы развития ИИ и сценарии его применения.

«ИИ не заменит вас — вас заменит человек, который умеет им пользоваться. Проекты, использующие мощности ИИ, будут выигрывать рыночную конкуренцию», — отметил советник заместителя генерального директора по развитию продуктов и информационных технологий «Рувики» Сергей Стольников.

Также представители «Рувики» приняли участие в дискуссии «Учиться или генерировать: в поисках баланса», посвященной влиянию ИИ на образование.

Как отметила заместитель генерального директора «Рувики» Елена Литовченко, достоверность является главной ценностью, заложенной в основу «Рувики».

«Будущее отраслевых стандартов за гибридной моделью верификации данных, в которой ИИ будет выступать как агрегатор информации, а финальным фильтром станут профильные ученые и ведущие эксперты. Проекты, базирующиеся только на человеческом труде, будут проигрывать в скорости, а проекты исключительно на базе ИИ терять в достоверности», — сказала она.

Литовченко добавила, что на рынке уже есть примеры смешанных команд из людей и ИИ-агентов.

«В «Рувики» наблюдаем такую команду в действии. Рутинные процессы в редакции отданы ИИ-агентам. Они могут на основе новостей информационных агентств актуализировать огромный объем данных, расширять существующие материалы и затем проводить валидацию, используя достоверные источники, создавать заготовки для материалов. При этом финальный контроль остается за человеком и экспертами», — заключила она.

 
