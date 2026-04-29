Россияне смогут виртуально возложить цветы к мемориалам в 25 городах

Пользователи соцсети «Одноклассники» с помощью бесплатного мини-приложения «Цветок Победы» смогут почтить память героев Великой Отечественной войны, виртуально возложив цветы к мемориалам в 25 городах. Об этом сообщила пресс-служба ОК.

В этом году к проекту добавились мемориалы в 15 городах: от Севастополя до Владивостока, включая места памяти на территориях зарубежных государств — Казахстана, Узбекистана, Германии, Белоруссии.

«Цветок Победы» — проект на стыке онлайна и офлайна. В мини-приложении любой желающий может почтить память героев Великой Отечественной войны. Нужно только выбрать мемориал из списка и нажать на кнопку «Возложить цветы». После этого пользователь получит видео с кадрами возложения реального цветка от его имени.

Также в мини-приложении можно послушать истории про мемориалы — их подготовили Одноклассники совместно с экспертами Российского военно-исторического общества.

В проекте традиционно примут участие популярные авторы ОК: Марк Еремин, Валерия Подковырова, Любовь Розенберг, Виталий Багров и Николай Злыднев. Они проедут тысячи километров, чтобы посетить мемориалы и возложить цветы от имени участников акции «Цветок Победы», а еще напишут материалы о местах памяти, значимых событиях, которые происходили в городах, где они находятся, и о подвигах тех, кто их защищал.

10 мая авторы ОК примут участие в документальном проекте, посвященном акции «Цветок Победы». Они расскажут о своей важной миссии и прочитают истории, связанные с героями и событиями Великой Отечественной войны, которыми поделятся пользователи соцсети.

В течение всего срока акции в ОК также можно обмениваться праздничными открытками и анимированными подарками с изображениями мемориалов, охваченных проектом.

Ранее была запущена акция «Классика Победы», посвященная памяти героев Великой Отечественной войны.