Мужчина раскопал могилу сестры и принес ее останки в банк, чтобы получить доступ к ее счету

Индиец раскопал могилу сестры и принес ее тело в банк ради доступа к ее счету

В индийском штате Одиша местный житель раскопал могилу сестры и принес ее останки в банк, чтобы получить доступ к ее счету, пишет Daily Mail. Мужчина утверждает, что сотрудники неоднократно требовали личного присутствия владельца счета, несмотря на известия о смерти женщины.

Джиту Мунда несколько недель пытался снять около $200 со счета своей старшей сестры Калры, которая скончалась в январе 2026 года после болезни. По словам Мунды, банк отказывал ему в выдаче, даже после объяснений.

В отчаянии он отправился на кладбище, эксгумировал останки, завернул их в ткань и прошел около трех километров до банка, после чего положил тело у входа.

В полиции пояснили, что Мунда — неграмотный бедный житель племени и не понимал юридических процедур получения денег со счета умершего родственника. При этом стражи порядка отметили, что банковские служащие не разъяснили ему должным образом необходимые меры.

Сам банк отрицает, что сотрудники требовали личного присутствия покойной. По версии финансового учреждения, Джиту находился в состоянии алкогольгного опьянения. В итоге после вмешательства властей необходимые документы были оформлены, а средства переданы законным наследникам. Останки перезахоронили под надзором офицеров.

