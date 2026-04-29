Регистрация кандидатов на предварительное голосование «Единой России» продлится до 14 мая

«Единая Россия» продлила регистрацию кандидатов на предварительное голосование. Оно завершится 14 мая, сообщает пресс-служба партии.

На данный момент на предварительное голосование зарегистрированы более 4 тыс. кандидатов.

Как отметил секретарь генсовета партии Владимир Якушев, конкурс превысил 9 человек на место.

«От региональных оргкомитетов в ряде регионов поступила информация о том, что поток желающих участвовать в процедуре не спадает. Поэтому мы решили продлить сроки», — сказал он.

В партии отметили, что 12% подавших заявки являются участниками СВО. Также каждый пятый кандидат моложе 35 лет, а каждый четвертый – действующий депутат.

«На предварительное голосование заявляются те, кто готов к серьезной и честной политической борьбе. Всех участников предварительного голосования должно объединять одно – стремление работать на результат и нести ответственность перед людьми», — отметил председатель федерального оргкомитета предварительного голосования Александр Карелин.

Активнее всего регистрируются избиратели Московской, Свердловской, Ростовской областей. В соотношении от общего числа избирателей в регионе лидируют Ямал, Коми, Оренбургская и Волгоградская области.