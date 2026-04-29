Регистрация кандидатов на предварительное голосование «Единой России» продлится до 14 мая

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

«Единая Россия» продлила регистрацию кандидатов на предварительное голосование
«Единая Россия» продлила регистрацию кандидатов на предварительное голосование. Оно завершится 14 мая, сообщает пресс-служба партии.

На данный момент на предварительное голосование зарегистрированы более 4 тыс. кандидатов.

Как отметил секретарь генсовета партии Владимир Якушев, конкурс превысил 9 человек на место.

«От региональных оргкомитетов в ряде регионов поступила информация о том, что поток желающих участвовать в процедуре не спадает. Поэтому мы решили продлить сроки», — сказал он.

В партии отметили, что 12% подавших заявки являются участниками СВО. Также каждый пятый кандидат моложе 35 лет, а каждый четвертый – действующий депутат.

«На предварительное голосование заявляются те, кто готов к серьезной и честной политической борьбе. Всех участников предварительного голосования должно объединять одно – стремление работать на результат и нести ответственность перед людьми», — отметил председатель федерального оргкомитета предварительного голосования Александр Карелин.

Активнее всего регистрируются избиратели Московской, Свердловской, Ростовской областей. В соотношении от общего числа избирателей в регионе лидируют Ямал, Коми, Оренбургская и Волгоградская области.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
