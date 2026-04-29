Российские семьи стали чаще покупать билеты на развлекательные мероприятия

Количество совместных заказов на Яндекс Афише выросло на 18% с начала 2026 года
Все больше людей посещают мероприятия в компании – на Яндекс Афише увеличилось число «семейных заказов» (два и более билета в одном бронировании). С января по март 2026 года число семейных заказов выросло на 18%, а их доля в общем объеме продаж достигла почти 70%. Всего за это время сервис продал 9 млн билетов — это на 12,5% больше, чем за тот же период прошлого года.

Продажи билетов через сайт и приложение Яндекс Афиши, а также другие сервисы Яндекса за первые 3 месяца 2026 года выросло на 29% год к году и составило 15,4 млрд рублей. Кроме того, продажи на сайтах и ресурсах партнеров Яндекс Афиши увеличились на 22% до 4 млрд рублей.

Самой популярной категорией остались «Концерты», на которые пришлось 54% всей выручки сервиса. Категория «Театры» заняла второе место – 17% продаж, кинотеатры – 9%, а мюзиклы и стендап – 5%. Остальные 10% составили спортивные мероприятия, цирк, выставки и другие события.

Лидером по объему продаж, по данным Яндекс Афиши, стали Москва и Санкт-Петербург. Также в топ-10 регионов вошел Ростов-на-Дону. Концерт группы «Руки Вверх!» стал единственным региональным событием в топ-10 самых продаваемых мероприятий на Яндекс Афише по итогам первого квартала 2026 года.

 
