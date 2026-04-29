Большинство россиян планируют провести майские праздники на даче

Более половины россиян (61%) планируют провести майские праздники за городом, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co и сервиса доставки «Купер».

По данным исследования, 51% россиян поедут на собственную дачу, 8% — к родственникам или друзьям, 2% арендуют загородный дом, а 39% останутся в городе.

Опрос показал, что для 33% респондентов дача ассоциируется с отдыхом, 21% — с возможностью заботиться об участке, 16% — с выращиванием собственного урожая, 14% — с тишиной, а для 10% — это повод собрать близких вместе.

Чуть более трети россиян (36%) планируют выращивать на даче помидоры, огурцы, баклажаны, кабачки и зелень, 17% — ягоды, еще 17% — цветы, 16% — плодовые деревья, а 14% — корнеплоды и луковичные.

Самым популярным мясом для готовки на даче остается свинина – ее выбрали 33% респондентов. Также 29% выбирают птицу, 14% — колбаски и купаты, 11% — рыбу, 8% — говядину, а 5% — баранину.

Также, по данным «Купера», свинина является самым популярным мясом для приготовления шашлыка. В топ также вошла курица, другие виды птицы и говядина.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 16 по 22 апреля 2026 года. Всего в нем приняли участие 2 098 интернет-пользователей.