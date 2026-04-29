Биолог раскрыл вред и пользу горчицы

Биолог Опарин: горчицу нельзя есть при гастрите и язвенной болезни
Горчица полезна людям с пониженным аппетитом и атонией кишечника, но при гастрите и язвенной болезни от нее лучше отказаться. Об этом «Газете.Ru» рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин.

«Столовая горчица есть почти в каждом холодильнике, но мало кто задумывается, что эта привычная приправа — одновременно и мощный физиологический стимулятор, и потенциальный раздражитель. Жгучий вкус возникает не случайно: изначально дикорастущие предки горчицы использовали как защиту от насекомых и травоядных. Острая жгучесть горчицы возникает только при повреждении семян: фермент мирозиназа расщепляет гликозинолаты с образованием аллилизотиоцианата. У человека это летучее соединение рефлекторно усиливает кровоток, стимулирует выделение желудочного сока и перистальтику, поэтому горчица полезна людям с пониженным аппетитом, атонией кишечника. При первых признаках простуды горчичники работают как местное раздражающее средство, расширяя капилляры и облегчая отток слизи из дыхательных путей», — пояснил Опарин.

Однако у этой приправы есть строгие противопоказания, предупредил биолог. Категорически нельзя есть горчицу при гастрите, язвенной болезни и некоторых других заболеваниях, — аллилизотиоцианат химически повреждает воспаленную слизистую, вызывая боль и изжогу.

«При выборе между порошком и столовой пастой важно помнить: горчицу в форме приправы часто готовят с добавлением уксуса, соли и сахаров, что усиливает ее агрессивное воздействие на желудок и снижает количество активных фитонцидов. Для щадящего лечебного эффекта лучше использовать свежеприготовленную кашицу из семян. Здоровым взрослым допустимо добавлять чайную ложку горчицы в еду два-три раза в неделю, исключительно во время или после основного приема», — рекомендовал Опарин.

