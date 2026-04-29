Дерматолог назвала привычки, которые вредят коже ребенка

Детской коже необходим бережный уход. При этом некоторые уже привычные действия могут навредить ей. Об этом в беседе с газетой «Известия» предупредила детский дерматолог «СМ-Клиника» для детей Валерия Богначева.

Эксперт объяснила, что детская кожа особенно чувствительна к внешним воздействиям. Ее состояние могут ухудшить частое мытье с агрессивными средствами, недостаточное увлажнение, перегрев, а также ношение тесной или слишком теплой одежды.

«Негативно сказывается на коже ребенка использование неподходящих подгузников или их слишком частая смена, пренебрежение солнцезащитой, регулярное трение и расчесывание кожи, самостоятельный подбор косметики без консультации врача и игнорирование первых симптомов кожных проблем», — добавила специалист.

По ее словам, избыточный уход нарушает защитный барьер кожи, делая ее сухой и раздраженной. Неправильно подобранные средства также могут провоцировать зуд, шелушение и воспаление.

Дерматолог отметила, что риски также представляют некоторые компоненты средств, такие как ароматизаторы и красители. Эти вещества могут стать причиной возникновения аллергических реакций.

Кроме того, на состояние детской кожи оказывает влияние качество воды. Жесткая или хлорированная вода провоцирует сухость, а горячая повреждает защитный барьер. Также раздражение может вызывать синтетическая одежда и вещи из грубой ткани.

Ранее офтальмолог перечислила привычки, которые портят зрение детей.