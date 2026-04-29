В Армении отпраздновали 120-летие основателя советской атомной медицины Аветика Бурназяна

Фонд «Наше Будущее» открыл в Армении выставку в честь Аветика Бурназяна
Фонд «Наше будущее»

Культурно-образовательный благотворительный фонд «Наше будущее» открыл в Ереване выставку и конференцию в честь 120-летия со дня рождения одного из основателей системы атомного здравоохранения СССР Аветика Бурназяна, сообщает пресс-служба фонда.

На выставке «Аветик Бурназян – 120 лет: наследие, объединяющее Россию и Армению» представлены архивные документы и редкие фотографии ученого.

Также в Гаваре делегация посетила церковь Сурб Аствацацин, где проходило крещение Бурназяна, места захоронения его родителей и Геологический музей Гегаркуника.

Кроме того, в Ереване прошла конференция, на которой участники обсудили актуальные вопросы развития радиационной медицины и ядерной безопасности.

По словам генерального директора фонда Ваграма Карапетяна, проведение мероприятий в Армении придает им особое значение.

«Наследие таких людей заложило прочный фундамент для будущих поколений. Задача фонда – не только сохранять его, но и проецировать в будущее», — сказал он.

Также председатель совета директоров медицинского комплекса «Арабкир», профессор Ара Баблоян заявил, что жизненный путь Бурназяна – это пример профессионализма и служения делу.

«Его наследие остается ориентиром для медицинского сообщества», — сказал он.

В конференции также приняли участие чрезвычайный и полномочный посол РФ в Армении Сергей Копыркин, директор МРНЦ им. А. Ф. Цыба – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН Сергей Иванов и другие.

 
