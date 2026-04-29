Житель Карелии из ревности обстрелял машину соперника, прокатившего его подругу

В Карелии мужчина открыл стрельбу по машине соперника

В Карелии мужчина устроил стрельбу по автомобилю соперника, сообщает УМВД по республике.

Инцидент произошел в Пудожском районе. По данным полиции, житель поселка 1993 года рождения распивал с подругой спиртное, после чего они отправились на дискотеку в клуб. Спустя некоторое время девушка ушла, а он остался танцевать.

Узнав, что возлюбленная уехала с другим мужчиной, он взял дома пневматический пистолет, нашел ту самую машину и выстрелил несколько раз, угрожая водителю расправой. В результате никто не пострадал, но против ревнивца возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ.

Виновнику грозит до двух лет лишения свободы.

