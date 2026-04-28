«Единая Россия» устранила несправедливость в программе «Земский доктор»

Выпускники медицинских вузов получили право на подъемные в размере 1,5 млн рублей
«Единая Россия» расширила программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Об этом в подкасте партии «Переговорка» рассказал первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

По его словам, ранее выпускники, возвращавшиеся в родное село, не имели права на подъемные выплаты. Он уточнил, что изменения позволили местным выпускникам получать подъемные выплаты в размере 1,5 млн рублей

«Человек, который жил в селе, закончил медицинский институт и приехал в свое родное село, не имел права получать эти полтора миллиона. Потому что к себе домой приехал. Это несправедливо. Мы исправили эту несправедливость», — заявил Огуль.

Помимо этого, партия добилась возможности оплачивать аренду жилья молодым специалистам на селе из средств фонда ОМС.

«Из фонда ОМС можно оплачивать аренду жилья молодому специалисту на селе — это впервые», — отметил депутат.

Предполагается, что нововведения привлекут медицинские кадров в сельскую местность. При этом расширение программ поддержит врачей и фельдшеров, которые выбрали работу в родных населенных пунктах.

 
