Сенатор Святенко посетила завод «Биохимик»

Зампред Совета Федерации оценила технологическое лидерство завода «Биохимик»
Вадим Березкин

Инновационные разработки и современное производство играют важную роль в укреплении лекарственного суверенитета страны, что является значимым для решения задач по развитию в стране медицины здорового долголетия, заявила заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко во время посещения расположенного в Саранске завода «Биохимик» (входит в группу компаний «Промомед»).

Визит состоялся в рамках участия во Всероссийской выездной конференции по развитию медицины здорового долголетия, сообщила компания «Промомед».

Отмечается, что в ходе визита Святенко познакомилась, в том числе с работой предприятия по производству активных фармацевтических субстанций (АФС).

Как рассказали в «Промомеде», мощность цеха АФС позволяет выпускать продукцию объемом до 340 тонн в год. Здесь производятся субстанции для востребованных системой здравоохранения лекарственных препаратов.

Святенко отметила значимость наличия в стране собственных компетенций и технологических возможностей для обеспечения производства лекарств по полному циклу. Уточняется, что это позволяет снизить зависимость отечественного рынка от внешних вызовов и гарантирует бесперебойную доступность терапии для граждан.

Заместитель председателя Совета Федерации также ознакомилась с высокотехнологичным оснащением завода «Биохимик» (входит в группу компаний «Промомед»), оценила организацию производства и систему контроля качества.

 
