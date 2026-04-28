В Музее Победы пройдет музыкальный марафон «Победный май»

Музей Победы подготовил масштабную праздничную программу на 9 мая для жителей и гостей столицы. В этот день вход в главное здание музея на Поклонной горе будет бесплатным, за исключением ряда экспозиций, сообщили в организации.

Уточняется, что посетителей ждут концерты, спектакли, кинопоказы и патриотические акции. Основная площадка будет открыта с 10:00 до 18:00, а филиал — музей Г.О.Р.А. — с 10:00 до 21:00.

«Мы приглашаем всех, кто хочет прикоснуться к героическому прошлому Отечества, увидеть подлинные реликвии тех лет, поблагодарить ветеранов и почтить память павших», — отметили в музее.

Сообщается, что праздничные мероприятия откроет прямая трансляция парада Победы на Красной площади, она пройдет в кинозалах и на главной сцене музея Г.О.Р.А.

В 11:30 в Зале Полководцев стартует музыкальный марафон «Победный май» с участием ведущих коллективов и лауреатов патриотических конкурсов. Также запланированы выступления детского театра «Домисолька» и работа танцевальной площадки в стиле 1940-х годов.

В течение дня посетителям будут раздавать георгиевские ленточки, также в Зале Славы пройдет акция «Мы помним», а у монумента Солдата-Победителя — церемонии возложения цветов.

Кроме того, гости смогут принять участие в проекте «Лица Победы» и разместить портреты своих родственников на мемориальной инсталляции «Стена памяти».

Также в музее откроются тематические выставки, посвященные подвигу советского народа, и пройдет бесплатный киномарафон фильмов режиссера Игоря Угольникова.

В филиале музея Г.О.Р.А. состоятся концерты «Заветам победителей верны» совместно с Бессмертным полком России и «Память сердца», также запланированы мастер-классы, выставки военных реликвий и работа интерактивных площадок.

Отмечается, что все мероприятия в рамках празднования будут бесплатны для посетителей.