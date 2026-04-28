В Лондоне приготовили самый длинный в мире тирамису

Carlos Jasso/Reuters

В Лондоне приготовили самый длинный в мире итальянский десерт тирамису, пишет UPI.

Команда из 100 итальянских шеф-поваров приготовила десерт длиной 440 метров в зале Chelsea Town Hall. Достижение официально зафиксировал судья Книги рекордов Гиннесса.

Предыдущий рекорд — 273 метра — был установлен в Милане в 2019 году. Организатор лондонского проекта Мирко Риччи уже становился рекордсменом в 2017 году, однако позже уступил первенство.

Для приготовления гигантского десерта использовали около 2,2 тонны сыра маскарпоне, 50 тысяч печений савоярди и более 3000 куриных яиц.Процесс требовал точной координации: тирамису выкладывали по частям, соединяя их в единую линию прямо на месте.

После фиксации рекорда десерт разрезали на порции и раздали посетителям мероприятия. Часть угощения также передали на благотворительность.

Ранее в Мексике установили рекорд Гиннесса по количеству приготовленных за час тако.

 
