«Единая Россия» организовала помощь жителям Туапсе после атаки беспилотников

Активисты «Единой России» и МГЕР оказали поддержку в расселении пострадавших жителей Туапсе после атаки БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Отмечается, что добровольцы задействованы в сборе гуманитарной помощи, расчистке общественных пространств, дворов и детских площадок.

Кроме того, в партии заявили о готовности включиться в работу по ликвидации нефтеразлива в прибрежной полосе. Сейчас ей занимается МЧС.

«В настоящее время ведется сбор предметов первой необходимости, продуктов и средств гигиены для людей, покинувших зоны повышенной опасности. Вход в эту зону крайне опасен, поэтому там работают специалисты, которые совершенно иначе экипированы — у них спецодежда, респираторы, а порой и противогазы», — сообщил секретарь Краснодарского реготделения «Единой России» Николай Гриценко.

Он уточнил, что сформированные бригады волонтеров в текущий момент сосредоточены на сборе гумпомощи, однако смогут подключиться к работе в зоне разлива, когда разрешит краевой штаб.

«У нас есть ресурсы и актив, который всегда выйдет и будет помогать тем, кто в этом нуждается, а также решать возникающие задачи. К этому привлечены все депутаты фракции «Единой России» в Госдуме от Краснодарского края. Они оперативно оказывают помощь в решении проблем, возникающих у людей», — пояснил Гриценко.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов сообщил о выделении 5,8 млн рублей из краевого бюджета. По его словам, координационный пункт развернули в Молодежном центре Туапсе. Там пострадавшим могут помочь с восстановлением документов, необходимых для получения выплат.

Депутат Госдумы от «Единой России» Светлана Бессараб рассказала о подготовке машины с гумпомощью. Она отметила, что поддержку окажут волонтерам, помогающим в уборке территорий. Груз будет включать маски, перчатки, фартуки и специальные моющие средства.