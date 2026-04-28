Юристы указали на правомерность рассмотрения дела Кварчии в России

Российское уголовное законодательство продолжает «следовать» за гражданами страны вне зависимости от их местонахождения, что соответствует современным реалиям и международной правовой практике. Такое мнение высказали РАПСИ эксперты, комментируя рассмотрение в Сочи уголовного дела о разбойном нападении на россиян, фигурантом которого является абхазский депутат Кан Кварчия.

Как отметил в беседе с РАПСИ адвокат Дмитрий Аграновский, в данном случае реализуется принцип экстерриториальности уголовного права.

«Нет ничего экстраординарного в том, что государство защищает своих граждан, где бы они ни находились. Это классическая норма: если преступление направлено против граждан России или совершено гражданином РФ, национальный закон «следует» за ними», — подчеркнул он.

Аграновский отдельно указал, что возбуждение уголовного дела в России не является посягательством на суверенитет другого государства. По его словам, речь идет о правовом механизме, который применяется в случаях отсутствия эффективной реакции на месте.

«Россия уважает суверенные правовые системы других государств, однако не может оставить своих граждан без защиты, если отсутствует законная реакция или процесс затягивается», — отметил Аграновский.

Адвокат Вадим Коблев дополнительно разъяснил правомерность рассмотрение дела в российской юрисдикции.

«Российские суды имеют право рассматривать дела против иностранцев, если преступление совершено против интересов РФ или ее граждан», — рассказал он.

В свою очередь, адвокат Александр Глушенков отметил, что Россия выполнила все необходимые юридические процедуры, включая международные запросы.

«Рассмотрение уголовного дела не будет вмешательством во внутренние дела Абхазии. Если внутри страны не удалось привлечь фигуранта к ответственности, в том числе из-за депутатской неприкосновенности, Россия вправе задействовать собственные правовые механизмы», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что Кан Кварчия обвиняется в разбойном нападении на троих граждан РФ. В ноябре УВД по городу Сочи заявило об установлении его причастности к преступлению. Фигурант и другие участники дела были объявлены в федеральный розыск. Во вторник прокуратура Сочи сообщила о направлении дела в Центральный районный суд города для рассмотрения по существу.

 
