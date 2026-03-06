Размер шрифта
В Уфе спасли котенка, застрявшего в стене многоквартирного дома

Уфимские спасатели достали застрявшего в стене котенка

В Уфе спасатели вызволили котенка, который залез в отверстие короба в стене и забрался по нему под самый потолок. Об этом сообщает Управление гражданской защиты Уфы.

Инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Менделеева. Котенок пролез под кухонный гарнитур, нашел лаз в стене и по коммуникациям забрался под потолок, где и застрял. Прибывшие спасатели с помощью специального инструмента аккуратно достали испуганное животное, стараясь не повредить ни питомца, ни внутристенные коммуникации.

Операция прошла успешно, котенок чувствует себя хорошо. В ведомстве отметили, что помогают животным по мере возможности, приоритет — вызовы с угрозой жизни людей.

До этого в США семья супруги обнаружили в купленном диване спрятавшегося кота прежнего владельца. Пара потратила около двух часов, пытаясь аккуратно выманить испуганное животное с помощью ласковых слов и лакомств. Когда это не помогло, им пришлось вырезать отверстие в нижней панели дивана, чтобы добраться до питомца.

Ранее в Иркутской области пенсионерка случайно постирала кота в стиральной машине.

 
