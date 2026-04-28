Герои СВО обсудили единство народов на марафоне «Знание.Первые»

Участник «Времени героев» заявил о равенстве в окопе независимо от национальности

В окопе все равны, независимо от национальности и вероисповедания. Об этом в ходе марафона «Знание.Первые» заявил участник программы «Время героев», кавалер трех орденов Мужества Владимир Михайловский.

Отмечается, что в ходе мероприятия герои СВО поделились мнением о национальном единстве России в студии выставочного зала «Манеж» в Москве.

«Когда находишься в окопе, и рядом с тобой твои боевые товарищи: башкиры, татары, дагестанцы, чеченцы, и вправду нет разницы по вероисповеданию, по национальности. Главное – что мы вместе, мы едины, у нас есть одна цель и задача. Мы одна семья, одна страна», — подчеркнул Михайловский.

В свою очередь, Герой России, участник программы «Время героев» Илья Споняков рассказал, что боевые товарищи часто делятся друг с другом традициями и другими национальными особенностями.

«Так мы познаем наше единство», — сказал он.

Напомним, марафон «Знание.Первые» является главной площадкой страны для встречи молодежи с выдающимися людьми. Мероприятие раскроет тему единства народов как основы достижений и развития России — от науки до спорта, от культуры до технологий. На площадке выступят Герои России, ученые, государственные деятели, мастера культуры и искусства, спортсмены, предприниматели и лидеры мнений.