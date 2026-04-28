Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Герои СВО обсудили единство народов на марафоне «Знание.Первые»

Участник «Времени героев» заявил о равенстве в окопе независимо от национальности
Telegram-канал Знание.Новости

В окопе все равны, независимо от национальности и вероисповедания. Об этом в ходе марафона «Знание.Первые» заявил участник программы «Время героев», кавалер трех орденов Мужества Владимир Михайловский.

Отмечается, что в ходе мероприятия герои СВО поделились мнением о национальном единстве России в студии выставочного зала «Манеж» в Москве.

«Когда находишься в окопе, и рядом с тобой твои боевые товарищи: башкиры, татары, дагестанцы, чеченцы, и вправду нет разницы по вероисповеданию, по национальности. Главное – что мы вместе, мы едины, у нас есть одна цель и задача. Мы одна семья, одна страна», — подчеркнул Михайловский.

В свою очередь, Герой России, участник программы «Время героев» Илья Споняков рассказал, что боевые товарищи часто делятся друг с другом традициями и другими национальными особенностями.

«Так мы познаем наше единство», — сказал он.

Напомним, марафон «Знание.Первые» является главной площадкой страны для встречи молодежи с выдающимися людьми. Мероприятие раскроет тему единства народов как основы достижений и развития России — от науки до спорта, от культуры до технологий. На площадке выступят Герои России, ученые, государственные деятели, мастера культуры и искусства, спортсмены, предприниматели и лидеры мнений.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!