Россиянка пробралась в дом пенсионерки с предложением «снять порчу» и украла 2 млн рублей

Официальный канал ГУ МВД России по Нижегородской области

В Нижегородской области 41-летняя женщина пробралась в дом 65-летней пенсионерки и ограбила ее, предложив «снять порчу». Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в Арзамасском районе. К пожилой женщине в дом наведалась жительница Ижевска. Гостья убедила хозяйку, что на ее семье лежит проклятие, и для «обряда очищения» нужна вся наличность, чтобы ее «окропить».

Доверчивая пенсионерка вытащила из тайника черный сверток с 2 млн рублей. Как только деньги оказались на виду, гостья резко оттолкнула хозяйку жилиза, выхватила добычу и скрылась в неизвестном направлении.

Правоохранители вычислили налетчицу и задержали ее. Возбуждено дело о грабеже в особо крупном размере. Фигурантка арестована, ей грозит до 12 лет колонии.

Ранее на Урале школьник помог мошенникам ограбить коттедж родителей.

 
По России покатилась волна сокращений. 13 признаков, что скоро уволят и вас
