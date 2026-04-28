Рабочих в Индии снимают камеры, чтобы обучить ИИ, который их заменит

В сети набирают кадры с индийской швейной фабрики, на которых сотрудники в наушниках и с камерами на головах кропотливо шьют одежду. Предполагается, что таким образом компания собирает данные для обучения искусственного интеллекта, который в будущем заменит людей на производстве, пишет Oddity Central.

Камеры фиксируют движения рук и глаз работника, создавая уникальную базу данных для обучения нейросетей. Вместо дорогих систем захвата движений компании используют «человеческий взгляд», буквально копируя тонкую моторику.

Если теория верна, это поднимает этические вопросы, уверены пользователи соцсетей. Работники, сами того не осознавая, записывают обучающий материал для своих же будущих «заменителей». ,

«Они сами роют себе могилы», — считают комментаторы.

