Россиянам рассказали о ситуации на рынке аренды загородной недвижимости

Аренда дачи или загородного дома на долгий срок популярная у семей а детьми, жителей больших городок, а также сотрудников, работающих удаленно. Об этом радио Sputnik рассказала риелтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

Специалист объяснила, что сейчас произошла переоценка качества жизни. После пандемии у россиян вырос спрос на отдых на природе и приватное пространство.

По словам риелтора, аренда загородных домов также стала востребована из-за существенного подорожания земли и строительных материалов. Владение дачи требует серьезных финансовых вложений, в то время как аренда дает гибкость.

«Также семейный фактор. Для детей — это альтернатива лагерям и городу летом. И конечно, влияет на ситуацию бурное развитие внутреннего туризма. Часть людей заменила поездки за границу на 2-3 недели арендой на 2-3 месяца загородной недвижимости», — подчеркнула эксперт.

Она отметила, что уже сейчас россияне могут ощутить дефицит качественных загородных домов с современным ремонтом, сдающихся в аренду. Такую недвижимость особенно быстро снимают. Кроме того, сложно снять дачи, в которых есть газ, нормальная вода и интернет. При этом особенно быстро арендуют дома, расположенные в часе-полутора езды от Москвы, а также загородную недвижимость в формате квартиры.

По словам риелтора, в профиците сейчас дачи в старом фонде с «бабушкиным ремонтом» и дома в удаленных СНТ без инфраструктуры. Однако такая недвижимость не пользуется спросом.

При этом за последние 2-3 года массовый сегмент подорожал на 20-30%, качественные дачи, пользующиеся наибольшим спросом, подорожали примерно на 40-70%, а топ-варианты — в два раза.

