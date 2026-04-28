Врач назвала неожиданное опасное последствие приема обезболивающих

Врач Головчанская: бесконтрольный прием обезболивающих может привести к язве
Бесконтрольный прием обезболивающих препаратов — скрытая угроза для здоровья. Татьяна Головчанская, гастроэнтеролог, Soft Medical Center в комментарии «Газете.Ru» отмечает, что длительное самолечение нестероидными противовоспалительными средствами (НПВС) может привести к особому медицинскому диагнозу — НПВС-индуцированной язвенной болезни.

Она развивается, когда человек регулярно принимает обезболивающие — чаще всего ибупрофен — из-за мигрени, зубной или хронической боли. Эксперт продолжает: «На первый взгляд, в этом нет ничего тревожного: выпил таблетку – боль отступила. Однако постепенно прием лекарств может превратиться в привычку: человек начинает «поддерживать» себя обезболивающими постоянно».

Со временем организм реагирует на такую нагрузку — и последствия могут оказаться серьезными: от язвы желудка до желудочно-кишечного кровотечения. Проблема возникает не из-за самого препарата, а из-за нарушения правил его приема.

Гастроэнтеролог Головчанская подчеркивает: «У каждого лекарства есть не только показания и противопоказания, но и четкий режим дозирования — его соблюдение критически важно. Важно помнить и о другом: ибупрофен и парацетамол, вопреки распространенному мнению, не так безобидны». При бесконтрольном приеме они могут оказывать токсическое воздействие на печень. Поэтому к приему обезболивающих нужно подходить ответственно: всегда учитывать, что именно вы принимаете, в каком количестве и как часто.

