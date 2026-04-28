В Иркутской области осудили бывшего военного комиссара, бравшего взятки

Бывшего военного комиссара из Тайшета осудили на семь лет за взятки

Бывшего военного комиссара города Тайшета в Иркутской области приговорили к семи годам колонии строгого режима и обязали выплатить штраф в размере 4 млн рублей, признав виновным в получении взяток и совершении ряда иных преступлений. Об этом в Telegram-канале сообщило региональное управление Следственного комитета РФ.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям о получении взятки в крупном размере, превышении должностных полномочий в корыстных целях и служебном подлоге. По данным следствия, фигурант в период с 2022 по 2024 годы получил взятки за изготовление для семи призывников медицинских документов с заведомо ложными сведениями. Впоследствии эти документы послужили основанием для оформления молодым людям военных билетов с указанием сложного заболевания и их освобождения от службы в армии. На этом фоне призывники были зачислены в запас.

«Общая сумма взяток составила 1 млн 250 тыс. рублей. По месту службы и в жилище фигуранта уголовного дела следователями были проведены обыски, изъяты автомобили, телефон, ноутбук и документы, интересующие следствие», — отмечается в заявлении.

Из него следует, что на имущество осужденного наложили арест на сумму 64 млн рублей.

Уголовные дела молодых людей, давших экс-комиссару взятки, были выделены в отдельное производство. В дальнейшем расследование прекратили.

