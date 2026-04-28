Объявлены даты летних каникул для российских школьников

Минпросвещения РФ: школьники летом будут отдыхать с 27 мая по 31 августа

Летние каникулы для российских школьников начнутся 27 мая и продлятся до 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

В министерстве напомнили, что в конце учебного года выпускники 9-х и 11-х классов будут сдавать основной и единый государственные экзамены.

Каникулы продлятся 97 дней. При этом уточняется, что каждое учебное заведение в России вправе корректировать график, учитывая локальные условия.

До этого заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) Владислав Гриб предложил продлить учебный год для школьников на две недели для проведения творческих и внепредметных занятий. По его словам, «творческая пятая четверть» необходима школьникам, так как во время учебного года им не хватает времени на внепредметные занятия. Однако его идею не поддержали в Минпросвещения, назвав подобную инициативу нецелесообразной и подчеркнув, что каникулы — это время для отдыха и оздоровления ребят.

Ранее в Госдуме предложили давать родителям удаленку на время школьных каникул.