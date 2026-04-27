Подросток забил мужчину отверткой из-за пиццы

В итальянском городе Павия пятеро подростков напали на компанию молодых людей из-за пиццы. Об этом сообщает The Mirror.

По версии следствия, пятеро подростков потребовали у компании молодых людей отдать коробки с пиццами. Получив отказ, один из нападавших, 17-летний подросток, набросился на мужчину и ударил его отверткой в шею и живот. Друзья пострадавшего довезли его до дома, не сразу поняв, насколько серьезными были ранения. Позже его доставили в больницу, однако спасти молодого человека не удалось. Выяснилось, что жертвой хулиганов стал 25-летний футболист Габриэле Ваккаро.

Еще один приятель пострадавшего также был госпитализирован с ранением живота. Его состояние оценивается как стабильное. Полиция задержали троих подозреваемых в нападении.

До этого сын бывшего полицейского напал на школу в Турции. Он пришел на место преступления с пятью пистолетами и семью магазинами и напал на два класса. Отмечается, что он использовал оружие своего отца, спрятанное в рюкзаке. В результате инцидента четыре человека не выжили, в том числе учитель школы, еще 20 ранены.

Ранее неизвестный набросился с ножом на подростка в петербургском парке за замечание.