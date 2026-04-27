Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Подросток забил мужчину отверткой из-за пиццы

В Италии подросток заколол мужчину отверткой из-за отказа отдать пиццу
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В итальянском городе Павия пятеро подростков напали на компанию молодых людей из-за пиццы. Об этом сообщает The Mirror.

По версии следствия, пятеро подростков потребовали у компании молодых людей отдать коробки с пиццами. Получив отказ, один из нападавших, 17-летний подросток, набросился на мужчину и ударил его отверткой в шею и живот. Друзья пострадавшего довезли его до дома, не сразу поняв, насколько серьезными были ранения. Позже его доставили в больницу, однако спасти молодого человека не удалось. Выяснилось, что жертвой хулиганов стал 25-летний футболист Габриэле Ваккаро.

Еще один приятель пострадавшего также был госпитализирован с ранением живота. Его состояние оценивается как стабильное. Полиция задержали троих подозреваемых в нападении.

До этого сын бывшего полицейского напал на школу в Турции. Он пришел на место преступления с пятью пистолетами и семью магазинами и напал на два класса. Отмечается, что он использовал оружие своего отца, спрятанное в рюкзаке. В результате инцидента четыре человека не выжили, в том числе учитель школы, еще 20 ранены.

Ранее неизвестный набросился с ножом на подростка в петербургском парке за замечание.

 
Теперь вы знаете
Смертельные снегопады, встреча Путина с главой МИД Ирана и первый приговор за сатанизм: главное за 27 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!