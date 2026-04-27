Французу грозит тюрьма в Сингапуре за облизанную трубочку для сока в уличном автомате

В Сингапуре судят француза, облизавшего трубочку для сока в уличном автомате
Французскому студенту Дидье Гаспару Оуэну Максимильену грозит до двух лет тюрьмы и крупный штраф после того, как он облизал трубочку для сока и положил ее обратно в уличный автомат в Сингапуре, пишет Daily Mail.

Согласно судебным документам, Дидье снял свои действия на видео, загрузил ролик в соцсети с подписью «город небезопасен», зная, что это вызовет раздражение общественности. Видео быстро стало вирусным, вызвав шок и отвращение у зрителей. Компания-владелец автоматов iJooz вынуждена была заменить все 500 трубочек в автомате после случившегося.

Максимильену предъявлены обвинения в хулиганстве и нанесении общественного вреда. По каждому пункту ему грозит наказание, и в сумме максимальный срок может превысить два года плюс тысячные штрафы. Дидье учится в сингапурском отделении бизнес-школы ESSEC. В школе заявили, что проводят внутреннее расследование и серьезно относятся к вопросам поведения.

Родители Максимильена специально прилетели из Франции в Сингапур. Представитель школы согласился выступить его поручителем. Следующее слушание по делу назначено на 22 мая 2026 года.

Ранее в Сингапуре задержали автора слива фильма «Аватар: Последний маг воздуха».

 
