Четверо приятелей ограбили магазин в Люберцах на 1,5 млн рублей

В Подмосковье полицейские задержали четверых мужчина. которые ворвались в магазин, напали на продавца и вынесли из торговой точки наличные. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Злоумышленники ворвались в магазин поздно вечером. Один из них схватил и удерживал продавца, пока его сообщник взламывал сейф. Третий участник группы ожидал подельников в автомобиле неподалеку. Четвертый в это время находился с собственником магазина в спортзале, чтобы тот неожиданно не вернулся на работную.

Грабители вынесли из торговой точки полтора миллиона рублей и ювелирные украшения. Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили личности двоих грабителей, которые после совершения преступления скрылись на территории Брянской области, еще двоих нашли в Подмосковье.

Выяснилось, что бана готовилась к преступлению заранее. Один из злоумышленников получил от знакомого информацию о том, что в сейфе хранится крупная сумма денег. После этого он подыскал троих сообщников, распределил между ними роли и организовал ограбление. Возбуждено уголовное дело о грабеже, фигурантам могут грозить длительные сроки заключения.

