Пьяный мужчина ворвался в квартиру соседки и угрожал ей расправой

В Башкирии мужчина угрожал соседке расправой и вломился к ней в квартиру
Житель Башкирии получил 200 часов обязательных работ за угрозы в адрес соседки. Об этом сообщает прокуратура республики.

По данным ведомства, инцидент произошел в феврале этого года в Уфе. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к своей соседке, чтобы «выяснить отношения», и потребовал впустить его. Женщина отказалась открывать дверь, тогда злоумышленник силой проник в квартиру.

Оказавшись внутри, он подошел к потерпевшей, замахнулся на нее и пригрозил расправой, после чего скрылся. Суд признал уфимца виновным в нарушении неприкосновенности жилища, обвиняемый получил 200 часов исправительных работ и штраф 15 тысяч рублей.

До этого в Оренбургской области мужчина избил пенсионерку на остановке. Когда женщина заходила в маршрутное такси, агрессор дернул ее за плечо, повалил на землю и несколько раз пнул. В отделе полиции орчанин признался, что ему показалось, что женщина сделала ему обидное замечание.

Ранее в Калининградской области мужчина проломил голову 65-летнему соседу после замечания.

 
