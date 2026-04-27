Врач раскрыл, влияет ли кофе на сердце

Кофе никак не влияет на сердечно-сосудистые риски. Об этом в большом интервью проекту «Сноб» сообщил кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Алексей Утин.

«Даже риск мерцательной аритмии от кофе не увеличивается. Поэтому в первой половине дня до трех шотов эспрессо (или аналогов по содержанию кофеина) — вообще без проблем», — сказал специалист.

Что касается послеобеденного времени, от кофе лучше отказаться, но не из-за негативного влияние на сердце, а потому что нарушается сон, отметил он.

Чтобы сердце было здоровым, по его словам, сон должен быть качественным и продолжительным.

Врач-кардиолог кардиологического отделения стационара № 1 Пушкинской клинической больницы имени профессора В. Н. Розанова Абдурафи Хошимов до этого назвал признаки, которые помогут отличить боли в сердце от других патологий.

Он пояснил, что обычно боль смещена влево или отдает в левую сторону тела: плечо, челюсть, спину. Неприятные ощущения также могут наблюдаться в верхней части живота и иногда сопровождаться рвотой. Больное сердце дает о себе знать во время или после физической нагрузки или стрессовой ситуации, боль может быть острой, колющей, жгучей, режущей, давящей, сопровождаться тревожностью.

Ранее россиянам объяснили, почему ишемическая болезнь сердца может протекать скрыто.

 
Смертельные снегопады, встреча Путина с главой МИД Ирана и первый приговор за сатанизм: главное за 27 апреля
