Врач раскрыл, влияет ли кофе на сердце

Кофе никак не влияет на сердечно-сосудистые риски. Об этом в большом интервью проекту «Сноб» сообщил кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Алексей Утин.

«Даже риск мерцательной аритмии от кофе не увеличивается. Поэтому в первой половине дня до трех шотов эспрессо (или аналогов по содержанию кофеина) — вообще без проблем», — сказал специалист.

Что касается послеобеденного времени, от кофе лучше отказаться, но не из-за негативного влияние на сердце, а потому что нарушается сон, отметил он.

Чтобы сердце было здоровым, по его словам, сон должен быть качественным и продолжительным.

Врач-кардиолог кардиологического отделения стационара № 1 Пушкинской клинической больницы имени профессора В. Н. Розанова Абдурафи Хошимов до этого назвал признаки, которые помогут отличить боли в сердце от других патологий.

Он пояснил, что обычно боль смещена влево или отдает в левую сторону тела: плечо, челюсть, спину. Неприятные ощущения также могут наблюдаться в верхней части живота и иногда сопровождаться рвотой. Больное сердце дает о себе знать во время или после физической нагрузки или стрессовой ситуации, боль может быть острой, колющей, жгучей, режущей, давящей, сопровождаться тревожностью.

