Школьница из Арзамаса не выжила после поездки на охоту с дедушкой

В Нижегородской области 12-летняя девочка получила пулевое ранение, ее не спасли

В Нижегородской области 12-летняя школьница не выжила после случайного выстрела из ружья. Как сообщает издание NewsNN, трагедия произошла, когда она возвращалась домой после охоты с дедушкой.

По неподтвержденным данным, оружие лежало в багажнике автомобиля. Предположительно, его забыли разрядить после охоты, что привело к инциденту.

В результате девочка получила тяжелое ранение, спасти ее не удалось. По данным Telegram-канала «Арзамас», потерпевшая училась в 58-й школе. Завтра, 28 апреля, состоится церемония прощания с девочкой.

Подробности устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов. Официальных комментариев пока нет.

Ранее четырехлетний мальчик случайно выстрелил в младшего брата в машине отца.