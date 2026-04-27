Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Школьница из Арзамаса не выжила после поездки на охоту с дедушкой

В Нижегородской области 12-летняя девочка получила пулевое ранение, ее не спасли
В Нижегородской области 12-летняя школьница не выжила после случайного выстрела из ружья. Как сообщает издание NewsNN, трагедия произошла, когда она возвращалась домой после охоты с дедушкой.

По неподтвержденным данным, оружие лежало в багажнике автомобиля. Предположительно, его забыли разрядить после охоты, что привело к инциденту.

В результате девочка получила тяжелое ранение, спасти ее не удалось. По данным Telegram-канала «Арзамас», потерпевшая училась в 58-й школе. Завтра, 28 апреля, состоится церемония прощания с девочкой.

Подробности устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов. Официальных комментариев пока нет.

Ранее четырехлетний мальчик случайно выстрелил в младшего брата в машине отца.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!