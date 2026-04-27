В Сеуле ввели «полицию тишины», чтобы остановить раздражающие разговоры туристов

В популярном районе Сеула ввели «полицию тишины», чтобы остановить раздражающие разговоры туристов, пишет Mirror.

В популярном туристическом районе Сеула Букчоне, известном своими традиционными корейскими домами ханок, местные жители устали от шумных толп. Туристы осаждают их пороги, а сувенирные магазины вытеснили супермаркеты. Чтобы вернуть себе покой, жители и власти ввели жесткие меры.

Крупным туристическим автобусам запрещено въезжать на узкие улочки. Также организованы «красные зоны» для туристов. Каждый день в 17:00 «полиция тишины» вежливо, но настойчиво просит гостей покинуть район, и он снова погружается в тишину.

Профессор туризма Университета Ханян Ким Нам-джо поддерживает изменения: удобство жителей — главный приоритет. Местный житель Чжун, проживший в районе почти 30 лет, подтверждает: шум и движение сделали жизнь невозможной, а новые правила помогли вернуть контроль над ситуацией.

Успех такой политики в Букчоне отчасти объясняется общей культурой соблюдения правил, пишут СМИ.

Ранее в Южной Корее арестовали автора ИИ-фейка о сбежавшем волке.

 
