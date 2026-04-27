Раскрыт топ самых эффективных новостных Telegram-каналов

Ассоциация блогеров и агентств (АБА) представила рейтинг наиболее эффективных новостных Telegram-каналов. Составлялся топ на основе данных за последние полгода, в том числе эксперты проанализировали охват аудитории, вовлеченность пользователей, рекламную активность, а также переход каналов в «Макс» (Max ).

В числе лидеров оказались сразу несколько каналов News Media Holding – так, Mash возглавил топ, Baza вошла в пятёрку лидеров, в топ-20 — SHOT и «Mash на Мойке».

Кроме того, в рейтинг попали каналы «Раньше всех. Ну почти», «Новости Москвы», «Осторожно, новости», «РИА Новости», «Лента дня», «Газета.Ru», «Российская газета» и другие.

Оценивались каналы комплексно – как пояснили в АБА, именно подход, учитывающий активность и вовлеченность аудитории, позволил говорить не о самых крупных, а о самых эффективных новостных каналах. Более того, сегодня в целом отмечается смещение фокуса с числа подписчиков на вовлеченность аудитории. Кроме того, на лидерство среди информационных ресурсов немалое влияние оказывает рекламная активность, подчеркнули аналитики. С таким подходом согласился гендиректор News Media Holding Максим Иксанов – он подчеркнул важность определения успешности каналов с учетом реальных метрик.

«То, что мы занимаем лидирующие позиции в рейтингах Telegram-каналов, конечно, хорошо. Но нужно понимать, где — пустая статистика, а где цифры подтверждаются фактами, ― добавил он. ― И прислушиваться нужно ко второму случаю. Сегодня мы видим, что наши проекты задают стандарты эффективности для всего рынка».

Он добавил, что сегодня холдинг сосредоточен, в том числе, на развитии канала в Max. По словам Иксанова, эта работа уже приносит плоды – аудитория в новом мессенджере и число рекламодателей постоянно растут.

До этого зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что мессенджер Max по числу пользователей в России уже опередил Telegram. По его словам, это снижает нагрузку на спецслужбы при выявлении угроз, поэтому дополнительные ограничения в отношении Telegram вводить не планируется.

