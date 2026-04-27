Стоматолог назвала причины роста зубов в два ряда у ребенка

Ортодонт Амирханова: причиной роста зубов в два ряда у детей бывает гипердонтия

Рост зубов в два ряда у ребенка чаще всего не является серьезной угрозой для здоровья. Однако такая особенность требует наблюдения у специалиста. Об этом газете «Известия» рассказала стоматолог-ортодонт клиники «Атрибьют» Айшат Амирханова.

«Подобная ситуация возникает, когда постоянный зуб уже прорезался, а молочный еще не выпал. Чаще всего это связано с недостаточной жевательной нагрузкой: при преобладании мягкой пищи молочные зубы не расшатываются естественным образом, и постоянные начинают прорезываться вторым рядом», — объяснила эксперта.

Еще одной причиной такой ситуации стоматолог назвала генетические и анатомические особенности, такие как узкая челюсть. При этом в редких случаях речь может идти о гипердонтии, иными словами наличии сверхкомплектных зубов.

По словам ортодонта,в некоторых ситуациях «двойной ряд» считается временной нормой, например, нижних резцов. Около 70% таких случаев проходит, поскольку язык со временем двигает постоянный зуб на его правильное место, а молочный выпадает спустя несколько месяцев. Профессиональная помощь нужна в том случае, если молочный зуб остается на месте на протяжении двух-трех месяцев, а также если проблема возникает в области клыков или жевательных зубов.

Врач отметила, что исправить такую проблему на начальных этапах удастся с помощью изменения привычек. Рекомендуется добавить в рацион твердые продукты и контролировать носовое дыхание. В итоге будет стимулироваться естественное выпадение молочных зубов и правильное формирование челюсти.

