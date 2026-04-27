Обманутый мошенниками юноша сжег полицейские машины в Чувашии

В Чувашии задержали юношу, который сжег четыре полицейские машины

В Чувашии полицейские задержали 18-летнего жителя города Шумерли, который поджег четыре служебных автомобиля полиции на охраняемой стоянке. Об этом сообщает СК РФ.

По данным следствия, инцидент произошел 24 апреля. Подозреваемый пробрался на стоянку автомобилей МВД, облил горючей жидкостью четыре машины и поджег. Молодого человека задержали на месте преступления.

В полиции он рассказал, что действовал по указанию неизвестных, которые связались с ним мессенджере и убедили, что он должен устроить поджог. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о теракте, ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

До этого в Подмосковье задержали юношу за попытку сжечь трансформаторную подстанцию. Ночью молодой человек облил горючей смесью электрооборудование и поджег его, после чего скрылся. Он объяснил полиции, что пошел на преступление из-за мошенников, неизвестные сообщили, что от его имени на «Госуслугах» оформили доверенность на человека, который теперь может финансировать ВСУ.

Ранее воронежец хотел «погасить долг» и поджег четыре машины.

 
