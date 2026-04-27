Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Общество

«Роснефть» провела в Москве корпоративные соревнования по сдаче нормативов ГТО

В корпоративных соревнованиях «Роснефти» поучастсвовали 65 предприятий
Пресс-служба «Роснефти»

«Роснефть» провела масштабные корпоративные состязания по сдаче нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», сообщается на сайте компании.

Отмечается, что мероприятие прошло в Москве в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА. Оно собрало нефтяников со всей страны — из 65 предприятий.

Сотрудники сдали нормативы ГТО в 13 дисциплинах: бег на короткие и длинные дистанции, прыжки в длину, наклоны, подтягивания, отжимания, рывок гири и стрельба. Участников разделили по уровням сложности и возрастным группам.

Также для участников провели командный турнир по тэг-регби и состязания по функциональному многоборью.

Как подчеркнули в компании, поддержка массового спорта является одним из ключевых приоритетов социальной политики «Роснефти».

«Спортсмены компании принимают участие во всех основных массовых спортивных состязаниях, регулярно занимая призовые места. «Роснефть» поддерживает любительский спорт, проводит масштабную работу по популяризации здорового образа жизни как среди своих сотрудников, так и среди населения в регионах деятельности», — говорится в сообщении.

Так, в многоборье спортсмены соревновались в гребле на тренажерах, прыжках с мячом, работе со скакалкой, махах гирями и комплексных силовых упражнениях. Команды состояли из трех человек и делились на четыре возрастные группы. Всего участие приняли 55 команд.

Лучшими в многоборье стали команды «РН-Уватнефтегаз» (18-29 лет), «Башнефть-Добыча» (30-39 лет и 50-59 лет) и «Удмуртнефть» им. В. И. Кудинова (40-49 лет).

Победители получили дипломы, кубки и грамоты. В церемонии награждения принял участие пилот команды Lada Sport Rosneft, чемпион России по кольцевым гонкам в классе «Супер-продакшн» Леонид Панфилов.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!