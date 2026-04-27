Скелеты трех человек обнаружили возле ЖК в российском городе

В Уфе возле одного из жилых комплексов нашли три человеческих скелета. Об этом сообщает СУ СК России по Башкирии.

Инцидент произошел 23 апреля. На окраине поля в Ленинском районе возле жилого комплекса «Парус» обнаружили скелеты трех человек. После случившегося на место выехали следователи и криминалисты вместе с полицейскими.

Правоохранители тщательно обследовали территорию. Останки изъяли и отправили на комплексную экспертизу. Медикам и генетикам предстоит выяснить ключевые вопросы — как давно наступила смерть, от чего она произошла и кому именно принадлежат скелеты. В данный момент по факту произошедшего проводится проверка, детали и обстоятельства инцидента устанавливаются.

