Россияне на майских праздниках массово займутся ремонтом

Почти половина (44%) россиян планируют в майские выходные выделить время на проведение ремонта. При этом три четверти из них собираются выполнять работы самостоятельно, без привлечения строителей. Это показало исследование СТД «Петрович», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Как правило, речь идет о сравнительно простых задачах. Около четверти респондентов планируют косметический ремонт в квартире — переклеить обои и подкрасить стены. Столько же опрошенных сосредоточатся на работах за городом: ремонте заборов, благоустройстве участков и теплиц.

Есть и те, у кого планы посерьезнее: 12% намерены заняться укладкой плитки или ламината, а каждый десятый — черновыми этапами вроде стяжки или демонтажа. Еще 8% предпочтут отложить сами работы, но посвятят праздники закупке материалов и планированию.

«Люди стремятся использовать длинные выходные, чтобы закрыть накопившиеся бытовые задачи. Мы видим увеличение спроса на товары для домашнего ремонта: дрели и шуруповерты покупают на 14% чаще, малярный инструмент на 8% — в среднем сезонный рост держится на уровне 10%», — комментирует Дмитрий Козлов, руководитель группы аналитики СТД «Петрович». — «Наиболее высокий рост традиционно показывают товары для обустройства загородных участков: садовый инструмент — в пять раз, емкости и товары для полива — в четыре раза, а тачки и комплектующие — в 10 раз».

В то же время ключевым ограничением остается бюджет: 40% респондентов отмечают нехватку средств на реализацию всех запланированных задач. Еще 18% сталкиваются с трудностями при поиске специалистов в праздничные дни, а 14% опасаются, что ремонт отнимет время, предназначенное для поездок и отдыха. При этом 8% заявили, что им не мешает ничего — они в любом случае намерены довести начатое до конца.

В итоге майские праздники для многих становятся не только периодом отдыха, но и возможностью наконец-то выполнить давно задуманный мелкий ремонт: вместо шампуров они проводят эти дни со шпателем, молотком или кисточкой, улучшая быт семьи.

